O mercado ambulante trasládase este sábado a Campolongo pola celebración do Campionato de España de Tríatlon Sprint

Este sábado 22 de agosto, o mercado ambulante que se celebra habitualmente en sesión matinal na rúa Rafael Areses trasladarase a Campolongo. O motivo é a coincidencia co desenvolvemento da proba deportiva do Campionato de España de Tríatlon Sprint na contorna da Ponte dos Tirantes.

Yoya Blanco, concelleira de Promoción Económica e Turismo, adoptaba esta decisión para evitar que se rexistren aglomeracións de público nesa mesma zona pola coincidencia temporal das dúas actividades.

Segundo o Concello de Pontevedra, a concelleira e os técnicos municipais entiendien que, unha vez finalizadas as obras do Complexo Deportivo de Campolongo, a zona conta con espazo dabondo para acoller todos os postos de feira cumprindo estritamente as medidas de seguridade sanitaria. Esas medidas serán as mesmas que xa viñan asumindo en Rafael Areses, con distancias de 1,5 metros cos clientes, ademais da obrigación do uso da máscara de protección e pantalla para que eles postos que non poidan manter a distancia.

Segundo a concelleira Yoya Blanco nas últimas semanas están a se montar algo máis de 40 postos pero desde o goberno local entenden que esta fin de semana non acudirán todos estes vendedores ambulantes.

Haberá, ademais, dous vixiantes de seguridade en lugar do único que está na zona de Pazo da Cultura, debido a que os axentes da Policía Local manteranse atentos a controlar o tráfico e o desenvolvemento do Campionato de Tríatlon.