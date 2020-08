A Policía Local de Marín avanza na coordinación policial e probará a última versión do programa XesPol

A Policía Local de Marín dá un paso máis na coordinación coas outras policías da comarca do Morrazo e probará a última versión da plataforma XesPol, que lles permite poidan crear e compartir alertas e avisos de interese policial.

A comarca do Morrazo é xa a primeira de Galicia na que todas as súas policías locais actúan baixo uns mesmos protocolos de actuación, que se xestionan a través dunha aplicación deseñada por dous policías locais de Carballo.

A Policía Local de Marín uniuse a esta plataforma no ano 2019 debido aos bos resultados acadados nas probas realizadas en outros municipios da comarca e doutras zonas próximas.

Dentro desta nova versión, que será probada pola Policía Local de Marín, os seus autores destacan a importancia de tres novos usos, entre eles, instruír e deixar constancia das medidas asistenciais e procesuais que as policías locais poden e deben tramitar nas súas actuacións sobre Violencia contra a Muller ou Doméstica.

Ademais, inclúe unha axenda para o control das ordes de servizo e eventos policiais e a posibilidade de poder xestionar calquera actuación policial integramente en galego, o que viría a converter a XesPol na única plataforma policial bilingüe.

Desde as diferentes xefaturas destacan que a chegada da Plataforma XesPol ás Policía Locais do Morrazo significou poder contar cunha ferramenta policial que protocolariza actuacións, unifica a nosa imaxe policial e garante que calquera trámite administrativo, penal ou de tráfico sexa xestionado do mesmo xeito e baixo os mesmos modelos de actas ou dilixencias en todos os concellos.

Entre os máis de 40 usos que XesPol pon a disposición dos seus usuarios están a investigación dos accidentes de tráfico no núcleo urbano ou a tramitación de calquera dos delitos contra a seguridade viaria.