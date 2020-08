O programa de emprego para os municipios da comarca do Umia logra unha inserción laboral do 36% dos participantes

Despois de completar 16 cursos formativos e numerosas prácticas en empresas da contorna, o programa de inserción laboral de Cuntis, no que participan outros concellos da comarca, presume de datos.

Este proxecto, que conta coa participación de Cuntis, Caldas de Reis, Portas, Moraña e Barro e que dispón dunha axuda da Consellería de Industria de 250.000 euros, logrou ata a data a inserción laboral do 36% dos participantes.

Así o asegurou o alcalde de Cuntis, Manuel Campos, asegurando que se trata de "unha cifra moi satisfactoria tendo en conta as circunstancias especiais que provocou a situación de alarma sanitaria da Covid-19 que irrompeu no desenvolvemento do programa".

Por ese motivo precisamente, ante os meses de paralización, solicitouse a continuación do programa ata o próximo 30 de novembro, máis aló da data prevista inicialmente para a súa conclusión.

En total foron realizados 16 cursos de formación: manipulador de alimentos, operador de carretilla elevadora, prevención de riscos laborais, introdución a internet, ofimática, limpeza de superficies e mobiliario, soldadura e prevención de riscos laborais no sector do metal. Ademais durante o confinamento, en modo online realizáronse: atención ao cliente, inglés de atención ao público, xestións laborais básicas, técnicas de venda e control de calidade.