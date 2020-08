'Mulleres en acción. Violencia Zero' leva as súas reivindicacións a Sanxenxo

Concerto de DJ Russinha dentro do programa 'Mulleres en acción. Violencia Zero' © Deputación de Pontevedra Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

A quinta edición do programa 'Mulleres en acción. Violencia Zero' , impulsado pola Deputación de Pontevedra, recalaba este mércores en Sanxenxo.

Co obxectivo darlle visibilidade á loita contra as violencias machistas, así como dar a coñecer o labor de novas artistas que están a traballar a prol da igualdade, a Praza dos Barcos acollía o concerto de DJ Russinha, nome artístico de Marta Gilino.

Antes de que soase a música, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, quixo lembrar ás 29 mulleres asasinadas en España neste 2020 por mor da violencia de xénero, unha lacra que, denunciaba, "padecemos polo simple feito de ser mulleres". Silva aproveito a oportunidade para poñer sobre a mesa algúns datos que evidencian a desigualdade existente a día de hoxe entre homes e mulleres, unha situación que fixo nacer o programa 'Mulleres en acción. Violencia Zero' "como un berro cheo de razóns para levar ao conxunto da sociedade esta loita", manifestaba a presidenta.

Pola súa banda, o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, agradecía a todas as mulleres "o esforzo que están a facer nos últimos anos para erradicar a diferenza existente entre homes e mulleres".

Baixo o título de 'Transcurso', DJ Russinha fixo un chamamento á unidade do feminismo e evidenciou a través da música as diferentes violencias patriarcais que sofren as mulleres. Xa o propio nome da peza garda un significado especial pois evoca o camiño que pode vivir unha muller que estea a sufrir algunha das formas de violencia que padece ao longo da súa vida. A artista conxugou ao longo da actuación sons propios con música pertencente a diferentes identidades e voces multixénero, mesturando ritmos principalmente electrónicos con outros máis tradicionais.

O programa 'Mulleres en acción. Violencia Zero' volve reunir este ano a 25 artistas especializadas en diferentes modalidades como son a pintura, a música, a danza, o teatro, a poesía, o graffiti ou a performance, vinculadas todas elas pola vontade de ofrecer na súa obra un firme discurso en favor da igualdade de xénero. Esta quinta edición estase a celebrar en 25 concellos da provincia: Pontevedra, Vigo, Lalín, Ponteareas, A Cañiza, Forcarei, Crecente, Mos, Redondela, Cangas, Cerdedo-Cotobade, Tui, Mondariz, Pontecesures, Gondomar, O Grove, Marín, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Sanxenxo, O Porriño, O Rosal, A Guarda, Meis e Moaña.