A Xunta concede 360.000 euros en axudas a 6 asociacións e 36 comercios da contorna de Pontevedra

A Xunta de Galicia vén de conceder 360.278 euros a seis asociacións e 36 comercios da bisbarra de Pontevedra para impulsar investimentos por 615.091 euros no marco de senllas liñas habilitadas para apoiar ao sector a través dos colectivos e da orde de impulso á innovación, a dixitalización e as novas formas de comercialización dos establecementos.

En concreto, o executivo galego concedeu 137.085 euros en subvencións ás asociacións: Centro Comercial Estrela de Marín, Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Marín, CCU Zona Monumental de Pontevedra, Asociación de Profesionais da Praza de Abastos de Bueu, Bueucentro e Caldas Centro Comercial Aberto para o desenvolvemento de diversos proxectos que mobilizarán 221.245 euros para a promoción deste ramo.

Paralelamente, tamén se outorgaron 223.193 euros en axudas a 36 establecementos comerciais para a execución de iniciativas de innovación, dixitalización e novas formas de comercialización que contribuirán á modernización dos seus negocios cun investimento global de 393.846 euros.

Entre os beneficiarios figuran 25 establecementos de Pontevedra, 2 de Marín, 2 de Caldas de Reis, 2 de Moraña e un de Cerdedo-Cotobade, Catoira, Vilaboa, Poio e Bueu.

Por este motivo, a delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, desprazouse este sábado ata Marín para manter, na compaña da alcaldesa, María Ramallo, un encontro coas presidentas do Centro Comercial Estrela e da Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos, Isabel Torres e Begoña Rosales, que son dúas das entidades beneficiarias con senllas axudas de 40.005 e 9.800 euros, respectivamente, para a realización de iniciativas de promoción do sector do comercio.