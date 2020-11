Morren dous pacientes con coronavirus hospitalizados en Montecelo e no Salnés

A área Sanitaria de Pontevedra rexistrou este sábado dúas novas mortes de pacientes infectados coa covid-19.

Un dos falecidos é un home de 65 que estaba ingresado no Hospital Montecelo de Pontevedra.

A outra vítima mortal é unha muller de 72 anos que se atopaba no Hospital do Salnés, procedente da residencia DomusVi Ribadumia.

Segundo os datos oficiais achegados este sábado pola Xunta o número de falecidos en Galicia de persoas diagnosticadas de coronavirus aumenta a 981 tras a morte de cinco persoas nas últimas horas en hospitais galegos.

Ademais dos dous pacientes xa citados na área de Pontevedra – O Salnés, a Consellería de Sanidade notificou a morte doutros dous homes, un de 76 anos no CHUAC da Coruña, e un de 86 no CHUS de Santiago e outra muller de 91 anos no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.