A pandemia deixa xa 40 vítimas na área sanitaria tras falecer unha usuaria da residencia de Ribadumia de 91 anos

A pandemia da covid-19 deixa xa 40 vítimas mortais na área sanitaria de Pontevedra e ou Salnés. A cifra alcanzouse este martes tras confirmarse a morte dunha muller de 91 anos.

A nonaxenaria estaba ingresada no Hospital do Salnés no momento de falecer, aínda que procedía da residencia DomusVi de Ribadumia, intervida hai semanas pola Xunta de Galicia polo aumento dos contagios.

Segundo o último balance oficial da a Consellería de Sanidade, nesta residencia había este martes 102 casos activos de coronavirus, dos que 74 son usuarios e 28 traballadores.

Fontes oficiais do Servizo Galego de Saúde confirmaron que este martes faleceron en Galicia un total de 15 persoas que foran diagnosticadas por coronavirus e que todas elas, incluída a paciente pontevedresa, tiñan patoloxías previas.

Na provincia de Pontevedra non houbo máis vítimas mortais este martes, pero si no resto de provincias galegas. Así, na Coruña faleceron no CHUAC da Coruña dous homes de 88 e 71 anos e unha muller de 92; no CHUF de Ferrol, unha muller de 92 procedente da residencia As Fragas de Pontedeume; un home de 84 anos no seu domicilio de Fene, na área de Ferrol; e un home de 72 ingresado no CHUS de Santiago.

En Lugo faleceron no HULA unha muller de 92 anos procedente da Vivenda Comunitaria Remanso de Paz da Fonsagrada e outra de 83 anos; unha muller de 84 ingresada no Hospital da Mariña e procedente da residencia de San Cibrao de Cervo.

En Ourense, faleceron un home de 78 ingresado no CHUO; unha muller de 97 ingresada en CHUO procedente e a residencia Nosa Señora dúas Miragres de Barbadás; e dúas mulleres de 88 e 98 anos ingresadas nesta mesma residencia.