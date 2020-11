Traballan na elaboración dunha app turística para reactivar a economía de Cerdedo-Cotobade

Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo-Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade

A posta en marcha dunha app turística é a aposta do Concello de Cerdedo-Cotobade para reactivar a economía local con motivo das actividades previstas co Xacobeo 21 e a mobilidade de persoas a partir do momento en que se reduzan os efectos da pandemia e levántense as restricións nos desprazamentos.

O goberno local ten previsto que esta aplicación poida empregarse de forma gratuíta en todos os dispositivos móbiles de nova xeración tanto Android como iOS recollendo información de todo o municipio sen diferenzas territoriais.

A idea é que as persoas usuarias da app se guíen por medio de sistemas de xeolocalización e establezan o seu propio roteiro atendendo ás posibilidades etnográficas, arqueolóxicas, paisaxísticas, de lecer ou gastronómicas que ofrece Cerdedo-Cotobade. Para esta actividade utilizaranse códigos QR promovendo a participación tamén de usuarios infantís.

Cada recurso turístico contará cunha breve referencia descritiva e dun sistema para localizalo. Ademais ofrecerase información, a través dunha guía interactiva, dos establecementos da localidade con fotos e datos de interese para os posibles clientes.

Jorge Cubela, alcalde do municipio, entende que esta aplicación supón unha solución orixinal e emprendedora para ofrecer novas fórmulas que axuden desde o punto de vista económico. Considera que é preciso anticiparse e aproveitar a celebración do Xacobeo para promocionar os recursos locais.