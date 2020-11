O BNG chama á solidariedade de Marín para apoiar o comercio local fronte a Amazon ou Aliexpress

Campaña do BNG para fomentar o comercio local © BNG de Marín

Ante as adversidades, solidariedade; con esta premisa o BNG de Marín pide á cidadanía que fronte á situación económica difícil provocada pola covid-19 aposte por apoiar ao comercio local consumindo nos establecementos do municipio.

Segundo a formación nacionalista, o comercio local xa arrastraba unha crise xerada pola competencia das grandes superficies durante os últimos anos. Unha situación que se viu agravada polo incremento de compras que se realizan a través de plataformas da internet.

O BNG sinala que os comercios de barrio non poden competir cos prezos de grandes multinacionais como Amazon ou Aliexpress pero lembran aos clientes que o pequeno comercio ofrece outros servizos xerando postos de traballo no municipio, creando unha cadea de economía circular, dan vida ao barrio e fomenta que se asente poboación nas zonas de venda.

Indican que neste momento numerosos autónomos están obrigados a afrontar unha situación complicada pechando os seus establecementos, como sucede no sector da hostalería, para frear a expansión do virus á espera de axudas por parte das administracións.

Piden que se consuma un café para levar ou se recollan comidas ou ceas para levalas ao domicilio como fórmula para axudar a que a actividade comercial non desapareza e supérese a actual situación.

Os responsables do BNG en Marín tamén aproveitan para lamentar que o goberno da alcaldesa María Ramallo aínda siga elaborando o plan de dinamización comercial que se aprobaba no mes de xuño durante unha sesión plenaria. Mesmo se remontan ao mes de abril cando se aprobaron bonos-regalo, campañas de concienciación ou o MarketPlace para apoiar ao comercio local, propostas que non se realizaron durante o verán, segundo denuncian desde o partido nacionalista.