Pontevedra xa ten máis cómplices dos Reis Magos que menores sen recursos que necesitan agasallos

A campaña solidaria de Nadal (en)Volve que, como en anos anteriores, puxo en marcha a Fundación Meniños para garantir que ningún menor pontevedrés quede sen agasallo de Nadal porque a súa familia careza de recursos está a ter este ano unha boa acollida de récord. Segundo deu a coñecer o Concello, hai máis persoas que se ofrecen a ser cómplices dos Reis Magos que menores que o precisen.

A campaña, impulsada pola Concellería de Benestar Social e a Fundación Meniños, púxose en marcha hai apenas tres semanas e xa conta con 526 cómplices adheridos. Ademais, 219 deses cómplices xa entregaron os agasallos que os menores de familias con escasos recursos pediron nas súas cartas.

O concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey, destacou este venres que a xenerosidade da cidadanía é tan grande que o número de cómplices supera mesma ao de cartas recibidas (polo momento, 436 misivas).

O coordinador de Meniños, Roberto Antón, salienta que en 2019 se chegou aos 588 rapaces e este ano, ata o de agora, hai 494 demandantes. Na súa opinión, "o máis chamativo é que teñamos máis xente disposta a colaborar que cartas recibidas: é bo sinal, xa que en principio significaría que o precisan menos”.

A campaña púxose en marcha este ano antes do habitual para poder planificala con tempo e garantir a seguridade para todas as persoas implicadas. Este ano, como novidade, só se entregan as cartas vía whatsapp, evitando así o contacto presencial tanto coas familias receptoras dos agasallos como cos cómplices que participan. Só se acudirá de xeito presencial á Casa Azul para a entrega do correspondente agasallo.

Todas as persoas que estean interesadas en converterse en cómplices dos Reis Magos deberán encher un formulario que poderán descargar no seguinte enlace: https://docs.google.com/forms/d/ 1UHod8agNX4aKqF7ZJLKKLzaO4X3UyTPvnuoS1S7DJOY/edit.

Os agasallos terán un importe máximo de 35 euros e a Concellería de Benestar Social e a Fundación Meniños estarán á disposición da cidadanía a través dos teléfonos de contacto 678 75 49 33 e 604 08 14 72 para resolver dúbidas.