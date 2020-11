Os habitantes de Cerdedo e Cotobade aínda son diferentes se requiren á Garda Civil

Coa fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade en 2016 unificáronse os seus servizos administrativos. Con todo, catro anos despois a Garda Civil non ten unificada a demarcación de atención cidadá, de forma que os veciños situados nun e outro dependen de cuarteis distintos.

Esta é unha das cuestións polas que preguntaba a senadora popular Pilar Rojo na Cámara Alta. Ademais segundo a exposición realizada no Senado, o cuartel existente sitúase no núcleo Cerdedo, pero este desde hai meses está pechado facendo imposible que os veciños poidan presentar denuncias ou dilixencias. Así ven obrigados a desprazarse "decenas de quilómetros" para realizar os seus trámites noutras demarcacións.

Tamén, o Concello "constatou que das cinco prazas da Benemérita que lle corresponden, tan só están operativos dous; xa que os outros tres atópanse actualmente en comisión de servizo. Iso conleva que os dous gardas civís deben centrar a súa tarefa en patrullar e percorrer a comarca, co que o posto de mando permanece pechado todo o día", expuxo.

A resposta do Goberno indica que Cerdedo-Cotobade está atendido polo Posto de Cerdedo e o Posto de Pontevedra; e que o primeiro "distribúe o seu potencial de servizo" entre a atención ao cidadán de luns a venres de 09 a 14 horas e a prevención mediante patrullas de seguridade cidadá. Engade que se o acuartelamento está pechado para atender a un cidadán, este debe comunicarse co teléfono 062 "desprazándose unha patrulla ao cuartel para atendelo". E finalmente "todos os postos de traballo do Posto de Cerdedo atópanse cubertos, non existindo vacantes no seu persoal".

Con este resultado Vermello denuncia que “están a desmantelar o Cuartel de Cerdedo e non teñen ningún interese en recuperar a atención nin un servizo fundamental para os cidadáns deste núcleo". Respecto diso, o propio alcalde do municipio, Jorge Cubela, engadía que "non imos quedarnos de brazos cruzados ante o desmantelamento dos cuarteis da Garda Civil nos concellos do rural da provincia, farei toda a forza posible para loitar por este servizo".