Penas de 7 a 10 anos de prisión para tres acusados dun alixo de 52 quilos de coca que un polisón transportou de Colombia a Marín

Unha pena conxunta de 25 anos de prisión. Esa é a condena que a sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de impoñer a tres homes xulgados por facer chegar ao porto de Marín unha partida de 52 quilos de cocaína a bordo dun buque mercante.

A pena de maior entidade é para Leonardo C. C., natural de Valga e con domicilio en Pontevedra, que deberá cumprir dez anos e pagar dúas penas de multa de 4,5 millóns de euros por un delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde, concorrendo as circunstancias agravantes de notoria importancia e uso de buque.

Outros oito anos deberá cumprilos Rubén P. R., veciño de Sanxenxo, e sete o acusado Harbey C. P., natural de Colombia, os dous polo mesmo delito, aínda que as multas serán inferiores, 3,5 millóns o primeiro e 1,9 millóns o segundo. No caso de Rubén, tense en conta que ten antecedentes e en 2013 xa foi condenado pola sección cuarta da Audiencia de Pontevedra a un ano e medio de cárcere en 2013.

Os tres estaban acusados tamén o delito de pertenza a organización criminal, aínda que o tribunal da Audiencia decidiu absolvelos.

A sentenza considera probado que os tres se puxeron de acordo nos meses de abril e maio de 2017 para facer chegar a España unha partida de 52 quilos de cocaína importada desde o outro lado do Océano Atlántico.

A droga viaxou a bordo dun buque mercante de nome 'Cap Beatrice', cuxa ruta aproveitaron para o seu tráfico. Harbey viaxaba como polisón coa droga e o plan era que lanzase a droga ao mar cando chegase á Ría de Pontevedra e logo faríana chegar a terra empregando a embarcación Teresa, titularidade de Rubén .

Para a organización de toda a operación, Leonardo desprazouse previamente a Colombia, de onde regresou o 30 de abril de 2017.

No caso dos procesados Rubén e Leonardo a súa actividade relacionada co tráfico de substancias estupefacientes non se limitaba á importación da carga coa que Harbey chegou a España en maio de 2017. No caso de Rubén, nos primeiros meses de 2017 e ata o mes de maio dese ano, xa viña dedicándose á distribución lucrativa de estupefacientes, en concreto cocaína, MDMA e cannabis.

A sentenza considera tamén probado que Leonardo non foi detido naquel momento, cando se frustrou o transporte da droga, senón que continuou dedicándose á mesma actividade de tentar novas importacións ilícitas de partidas de cocaína, ata que foi detido en data 6 de setembro de 2018.

O buque partiu o 23 de abril de 2017 do porto de Cartaxena de Indias, en Colombia, con destino ao porto de Marín, ao que prevía chegar ás sete da madrugada do 4 de maio. Con todo, dous días antes, o capitán detectou ao polisón no interior do guindastre do barco con 52 ladrillos de cocaína e alertou ás autoridades.

Un traballo conxunto da Garda Civil, a Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira, con autorización xudicial, permitiu que un axente fixésese pasar polo polisón nas comunicacións coas persoas que estaban en terra. Desta forma, mantivo contacto coa persoa que debía recollelo facéndose cargo da cocaína que transportaba.

Para iso, os axentes subiron ao barco e mantiveron conversacións co seu contacto en terra, nunha das cales lle dicían: "negro lánzate tú también al mar, que te recojo". Lanzouse unha mochila como reclamo e os axentes detiveron á persoa que acudía a recollelo, Rubén.

Froito das intervencións telefónicas autorizadas xudicialmente no curso da investigación destes feitos, queda acreditado que Leonardo mantivo de modo sostido no tempo conversacións, a través da aplicación de mensaxería de Black Berry, identificándose co usuario Cristobal, xestionando xunto con outras persoas, cuxa identidade non puido determinarse, a introdución de novas partidas de substancias estupefacientes en territorio nacional.

De feito, nas súas conversacións intervidas, reflectiu o modo en que podería repetir unha operación semellante á de maio de 2017.