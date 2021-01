Piden seis años de cárcere para un home acusado de abusar da filla da súa parella

A Fiscalía de Pontevedra solicita seis anos de cárcere para un home de 56 anos que será xulgado o vindeiro xoves 4 de febreiro na Audiencia de Pontevedra, acusado de abusar sexualmente da filla da súa parella, unha nena menor de idade.

A custodia da menor, segundo recolle o fiscal no seu escrito de acusación, exercíaa o seu pai, pero tras o ingreso deste nun hospital, en febreiro de 2017, a nena empezou a pasar períodos máis amplos na casa que a súa nai compartía co acusado.

Pouco tempo despois de comezar a convivir, o acusado "aproveitaba os momentos en que a nai non estaba presente", apunta a Fiscalía no seu relato, para realizar tocamentos sexuais á nena, a pesar do rexeitamento que esta mostraba ao seu comportamento.

Estes episodios repetíanse con frecuencia cando a nena estaba a ver a televisión, cando ambos realizaban desprazamentos en coche para realizar calquera xestión ou cando a menor estaba enferma, cando o acusado adoitaba deitarse ao seu lado.

Debido a estes abusos sexuais, a nena sofre secuelas psíquicas, explica o fiscal.

Ademais dos seis anos de cárcere, o ministerio público reclama que o acusado, ao que se lle xulgará por un delito continuado de abusos sexuais a menor de 16 anos coa agravante de parentesco, sexa condenado a indemnizar á vítima con 8.000 euros.

O fiscal pedirá tamén unha orde de afastamento durante sete anos, a contar desde a súa saída de prisión, e que se lle impida exercer calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que conleve contacto regular e directo con menores durante tres anos máis do total da pena de cárcere que se lle impoña.