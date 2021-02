47.608 euros para continuar coa mellora da seguridade viaria na estrada Marín-Penizas

A Deputación de Pontevedra dá un novo paso na mellora da seguridade viaria da EP -1201 Marín-Penizas co investimento de 47.608 euros. Trátase dunha vía de 3,5 quilómetros pola que transitan entre 1.500 e 700 vehículos diarios, segundo os tramos, un 2,4% deles, vehículos pesados.

Esta obra continúa a emprendida o ano pasado nesta mesma vía e eleva a 140.000 euros o investimento da Deputación na mellora da vía que comunica Marín co núcleo de Penizas.

O proxecto consiste na habilitación de cunetas tendidas para aproveitar o ancho total da calzada ata o límite das edificacións e dos peches das leiras para garantir a seguridade das persoas que camiñan. Ao tempo redúcese a sinistralidade na circulación rodada ao minimizar as saídas de vía.

As novas cunetas, que encaixan no modelo de vías seguras e mobilidade integral da Deputación, disporán dun metro de ancho en cada beira e, ao contar cunha pendente moi escasa facilitan o tránsito peonil ao tempo que canalizan as augas pluviais.

As obras comezarán cunha roza lateral, reperfilando os noiros e cunetas existentes e retirando os tocóns ou raíces pertinentes; pavimentación de 15 centímetros de formigón coloreado e colocación da estrutura da cuneta tendida. Na práctica as persoas que camiñan polas beiras da estrada disporán dun espazo de tránsito amplo e, ademais, minimizarase a sinistralidade por mor de saídas de vía.

O deputado de Infraestruturas, Gregorio Agís; a alcaldesa de Marín, María Ramallo; e o concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, visitaron este venres o tramo obxecto da mellora.

Agís considera que é unha obra "moi interesante" porque responde a unha petición da veciñanza, que quedou moi satisfeita co tramo anterior, o que demostra que a xente é consciente de que as estradas non son só para os coches, senón tamén para os peóns. Deu a coñecer tamén que a Deputación sempre colaborará co Concello de Marín, ao igual que co resto dos concellos da provincia "en igualdade de condicións e de trato, como é norma da casa".

María Ramallo destacou, segundo un comunicado recollido pola Deputación, a necesidade de seguir avanzando nestes tramos, que compatibilizan o feito de ir camiñando, a accesibilidade da vía, e tamén a recollida de auga e pluviais.