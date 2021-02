O BNG pide responsabilidades a Feijóo e o PSOE esixe o cese fulminante da delegada da Xunta tras a condena

Luís Bará en rolda de prensa © PontevedraViva

Unha vez coñecida a sentenza condenatoria contra Rafael Louzán, ex presidente da Deputación de Pontevedra, e contra Luisa Piñeiro, ex alcaldesa de Moraña e actual delegada territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, as reaccións políticas non se fixeron esperar.

O BNG, a través do parlamentario Luís Bará, afirma que esta sentenza é unha condena ao Partido Popular e ás prácticas irregulares e fraudulentas que caracterizaron durante moito tempo a política da Deputación de Pontevedra cun "modus operandi" que é só a punta de iceberg destas accións.

Ademais, Bará tamén conclúe que se trata dunha condena á política de nomeamentos de Feijóo, que decidía outorgar o posto de delegada territorial a Luisa Piñeiro en setembro de 2020, cando xa estaba imputada.

A agrupación nacionalista pide responsabilidades ás persoas que foron obxecto desta condena e ás que confiaron nelas e nomeáronas, neste caso, o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo, afirma Bará. Reclámalle asunción de responsabilidades e medidas contundentes e inmediatas para acabar con esta situación e dar exemplo do cumprimento estrito da lei á cidadanía.

O PSdeG PIDE O CESAMENTO FULMINANTE DE LUISA PIÑEIRO

Pola súa banda, Pablo Arangüena, vicesecretario xeral do PSdeG, esixe o "cesamento fulminante" da delegada da Xunta en Pontevedra por esta condena por fraude e prevaricación que conleva dous anos de cárcere e oito de inhabilitación tanto para ela como para Rafael Louzán, actual presidente da Federación Galega de Fútbol.

Arangüena afirma que o "cheiro da corrupción" chega a distintos niveis do Partido Popular e alerta a Feijóo de que non pode seguir convivindo coa corrupción e coas irregularidades sinalando que é consciente do "niño de caciquismo" en que o PP convertera á Deputación de Pontevedra.

O cesamento de Luisa Piñeiro de todos os seus cargos producíuse durante a tarde deste venres 5 de febreiro, a escasas horas de coñecerse a sentenza.