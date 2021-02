Louzán anuncia que recorrerá a sentenza e alega que non hai probas que amosen a súa participación nos feitos

Rafael Louzán Abal © Mónica Patxot

Rafael Louzán, actual presidente da Federación Galega de Fútbol, defende a su inocencia a través dun comunicado na tarde deste venres, unhas horas máis tarde de coñecerse a sentenza condenatoria do Tribunal número 3 de Pontevedra.

O ex presidente da Deputación de Pontevedra lembra no escrito que a sentenza non é firme e "como non podía ser doutra maneira presentarei o pertinente recurso ante a sala correspondente da Audiencia Provincial, órgano que debe darlle nulidade ou validez a este fallo, co convencemento claro de poder demostrar a miña inocencia". Indica que os técnicos, testemuñas, funcionarios e peritos durante a vista oral acreditaron "a corrección do procedemento seguido e a execución da totalidade das obras proxectadas".

Sinala que a xuíza "non o entendeu así" ao consideralo responsable no procedemento administrativo por "o mero feito de ser a máxima autoridade da Deputación de Pontevedra nese momento". Engade que a condena é por estar á fronte da institución provincial naquelas datas "e en ningún caso, tal e como se indica por parte da xuíza, porque haxa probas que evidencien coñecemento e/ou participación pola miña banda nos feitos".

Rafael Louzán, en todo o comunicado, non fai referencia á posibilidade de dimitir no cargo que actualmente ocupa á fronte da Federación Galega de Fútbol. A sentenza, ademais de condenalo a dous anos de cárcere inhabilítalle a ocupar un cargo público durante oito anos. Neste caso, segundo se recolle nos seus estatutos, a Federación é "unha entidade asociativa privada considerada de utilidade pública, sen ánimo de lucro".

O ex presidente provincial do Partido Popular lembra que este fallo se refire a unha actuación que provén dun convenio inicial da Deputación "co Concello de Moraña no ano 2011 para unha infraestrutura deportiva para beneficio dos cidadáns. As obras que deron lugar a esta actuación xudicial tiñan un orzamento de execución de 71.332 euros máis IVE/IVE (setenta e un mil trescentos trinta e dous euros máis IVE/IVE), executadas na súa totalidade, tal e como recoñece a sentenza".

O escrito finaliza lembrando que a súa actuación neste procedemento, "do mesmo xeito que ao longo de toda a miña traxectoria, rexeuse polo único interese de buscar o beneficio dos cidadáns e da provincia de Pontevedra".