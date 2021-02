Os positivos diarios redúcense a preto da metade nunha semana, pero segue a preocupar a UCI

Ambulancia no centro de Pontevedra © Cristina Saiz

O ritmo de contagios de covid-19 contívose e en tan só unha semana os novos positivos diarios reducíronse a case a metade na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Así, o pasado domingo contabilizáronse 112 novos pacientes mentres que este domingo 14 de febreiro reducíronse a 61.

A incidencia da pandemia, por tanto, continúa baixando. Na última xornada producíronse 195 altas de pacientes, 61 novos positivos e un falecemento, de modo que o total de casos activos elévase este domingo a 1.787 na área sanitaria, 135 menos que un día antes.

A pesar de que o ritmo de contagios baixa, segue preocupando a situación das UCI. En Montecelo hai 10 pacientes menos na unidade de críticos que o pico da terceira onda -situado en 31-, pero non pairan de chegar novos pacientes. Leste mesmo domingo repórtase un máis que o sábado.

En total, hai nas tres unidades habilitadas como UCI en Montecelo 21 enfermos con covid-19. Ademais, hai nos hospitais da área sanitaria 80 pacientes ingresados en planta, de modo que o total de hospitalizados sitúase en 101. Supoñen tres pacientes menos que o día anterior.

Mentres a UCI segue preocupando, a presión asistencial xeneral reláxase. Este domingo hai 27 pacientes menos nos hospitais da área sanitaria que unha semana antes e 53 menos que hai dúas semanas. O domingo 31 de xaneiro había en total nos hospitais 154 e o domingo 7 de febreiro, 128.

En canto aos pacientes ingresados en planta, 68 están no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 9 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra e 3 no Hospital do Salnés.

Outras 1.686 persoas con covid-19 atópanse en corentena nos seus domicilios, segundo o último balance oficial do Servizo Galego de Saúde.

Desde o inicio do plan de continxencia do COVID-19 curáronse 9.832 pacientes (195 máis na última xornada) e faleceron por este virus na área sanitaria 139 pacientes, dos que o último se confirmou onte e produciuse o venres no Hospital do Salnés, un home de 78 anos que presentaba patoloxías previas.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 930, que elevan a 155.641 o total das xa efectuadas desde o inicio da pandemia.

EVOLUCIÓN EN GALICIA

A nivel autonómico, a Dirección Xeral de Saúde Pública confirma que este domingo hai 13.745 casos activos de covid-19, 1.102 menos que o sábado, tras unha xornada na que se confirmaron 419 novos positivos, cifra que non se lembraba xa desde principios de xaneiro tras máis dun mes de subida imparable da incidencia.

Ademais dos casos activos, tamén descenden os pacientes hospitalizados catro menos que o sábado, ata situarse por baixo do milleiro. En total, hai 997 pacientes nos hospitais galegos, dos que 222 están en UCI, 775 en unidades de hospitalización.

Este descenso afecta a todas as áreas sanitarias galegas. A que ten maior incidencia segue sendo A Coruña, aínda que nas últimas horas rexistrou un descenso de 259 casos activos, ata situarse en 4.146. Vigo ten este domingo 2.140 (206 menos), Santiago sitúase en 1.812 (-145), Pontevedra baixa a 1.787 (-135), Ourense ten 1.312 (-123), Ferrol sitúase en 1.312 (-88) e Lugo rexistra 1.236 (-146).