Dálle o soño ao volante e envorca co coche en Portonovo

O Concello de Sanxenxo informou que o soño é a causa máis probable do accidente de tráfico rexistrado este venres en Portonovo.

O condutor dun turismo perdeu o control do seu vehículo cando circulaba pola estrada PO-308 á altura da rotonda de Baltar na baixada desde Adina.

O sinistro tivo lugar pasadas as tres e media da tarde.

Non houbo danos persoais a pesar do aparatoso do accidente que deixou envorcado ao vehículo nun dos carrís en sentido de Portonovo a Sanxenxo.

Ata o lugar desprazáronse a Policía Local de Sanxenxo e o Servizo Local de Emerxencias que se ocuparon de regular o tráfico, atender ao condutor e despexar a calzada.