Poio e Vilagarcía súmanse aos once municipios da área que teñen unha incidencia inferior a 250

O progresivo descenso da incidencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés permitiu que se alivien as restricións, pero non baixou o suficiente como para que os seus 26 municipios situáronse no nivel máis baixo dos tres que activou a Xunta.

A incidencia acumulada a 14 días na área sanitaria sitúase nuns 280 casos por cada 100.000 habitantes, o que levou ás autoridades para incluír a todos os concellos no nivel intermedio de restricións, determinado para unha incidencia de entre 250 e 500.

Só Catoira, que ten máis de 500 de incidencia acumulada, supera ese rexistro. É a único da área que manterá o seu peche perimetral ou a hostalería pechada, entre outras medidas.

Por baixo dos 250 están xa once municipios. Os últimos en baixar deste limiar foron Poio e Vilagarcía. No primeiro, este luns hai 68 casos activos, un menos que onte. Con respecto ao segundo o descenso é maior. Ten seis menos, ata un total de 96.

Pontevedra, pola súa banda, presenta 226 infectados nestes momentos. Son tres menos que hai 24 horas, o que sitúa á cidade nunha incidencia de 222 casos a 14 días.

A estes tres municipios acompáñanlles Caldas de Reis, Moraña, Campo Lameiro (4 casos, igual que onte), Bueu (28 casos, igual que onte), Ribadumia (11 casos, igual que onte) e Forcarei.

A mellor situación da área, cunha incidencia entre 50 e 150 casos por cada 100.000 habitantes, dáse no Grove e Portas. Este último ten só tres casos activos.

En especial observación seguen Sanxenxo, Marín, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Cuntis, Ponte Caldelas, Soutomaior, Meaño, Meis, Barro, A Illa de Arousa ou Cambados que, aínda que logran reducir o seu datos de contaxiados, non o suficiente para que a súa incidencia baixe de 250.

Baixan os casos activos en Marín (116, catro menos), Sanxenxo (62, un menos), Soutomaior (48, sete menos), Cambados (44, oito menos), Ponte Caldelas (27, dous menos), Meis (24, un menos), Meaño (23, un menos), Cuntis (19, tres menos), Barro (15, un menos),

Non hai cambios na Lama, que ten nove contaxiados; nin na Illa de Arousa, que continúa un día máis con 13 infectados.

Vilanova de Arousa é o único municipio no que crecen os casos activos por covid-19, ao rexistrar 42 positivos (un máis que onte).

A incidencia acumulada a 14 días de cada municipio, a partir dos datos proporcionados polo Servizo Galego de Saúde, pode consultarse no mapa que acompaña a esta información.