Detidos nove mariñeiros dun barco que traía droga ás Rías Baixas e acabou afundido fronte á costa de Lugo

Nove cidadáns naturais de Xeorxia e Turquía atópanse custodiados nos calabozos das comisarías da Policía Nacional de Pontevedra e Vigo e uns 2.300. quilos de cocaína depositados na Comandancia da Garda Civil de Pontevedra como resultado da última operación antidroga a gran escala realizada en Galicia, a de maior envergadura das realizadas en 2021.

Trátase dun operativo conxunto das unidades especializadas na loita contra a droga da Garda Civil, a Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira que contou coa colaboración dun buque da Armada.

Fuentes consultadas por PontevedraViva confirmaron que o operativo o dirixe o Xulgado de Instrución número 1 da Audiencia Nacional, que prevé tomar declaración aos nove detidos nos próximos días, aínda que aínda non transcendeu se os arrestados serán trasladados a Madrid para ese trámite ou poderán declarar vía telemática desde Pontevedra.

Os detidos e o alixo de cocaína interceptado foron trasladados a Pontevedra, pero a operación tivo o seu epicentro na costa de Lugo. O buque mercante Nehir, de 52 metros de eslora e que navega baixo bandeira Turquía, foi interceptado cando viaxaba fronte á costa da Mariña de Lugo. Alí mesmo a súa tripulación, ao saber que fora sorprendida polas Forzas de Seguridade, afundiuno.

O buque afundiu en tres horas e, con el, parte do alixo de cocaína, que procedía de Sudamérica e tiña o seu destino nas Rías Baixas. Con todo, lograron rescatarse uns 2.300 quilos de cocaína. Dentro da embarcación había unha zona con capacidade para ao redor de 76 fardos de cocaína que acabou no fondo do mar, aínda que se descoñece a cantidade de droga que se afundiu.

As Forzas de Seguridade tamén lograron rescatar aos nove tripulantes do buque, que foron rescatados da auga a un barco da Armada española. Tanto os mariñeiros xa detidos como a droga que puido salvarse do naufraxio foron trasladados inicialmente ao Arsenal Naval de Ferrol, onde chegou durante a xornada do luns. A continuación, foron derivados a Pontevedra.

A investigación segue en marcha para tratar de localizaron aos destinatarios da droga. Os investigadores traballan sobre a hipótese de que se trata dunha organización criminal con base na comarca do Salnés, aínda que ata o momento non puido ser detido ningún dos seus integrantes, senón tan só os tripulantes do buque.