Aprobada a nova lei de saúde pública, que faculta á Xunta para establecer a vacinación obrigatoria

O Goberno galego poderá chegar a impoñer multas de ata 600.000 euros por incumprir as normas sanitarias, 60.000 euros por negarse a vacinarse no caso de que as autoridades sanitaras establezan que é obrigatorio. Así se contempla na nova Lei de Saúde Pública aprobada este martes no Parlamento de Galicia cos votos a favor do PP e a oposición de BNG e PSOE.

A nova lei reforma un texto previo de 2008 para adaptalo á xestión da pandemia actual da covid-19 e dotar ao Goberno do marco legal adecuado para xestionar futuras crises sanitarias e dar á Xunta mecanismos adecuados para, por exemplo, ordenar confinamentos domiciliarios ou obrigar á poboación para vacinarse.

A entrada en vigor desta nova lei non implica a obrigación da vacinación, pero si dota ao Goberno galego dos mecanismos necesarios para establecer ese deber. No caso de que se acordase obrigar a vacinarse, a "negativa inxustificada" sería, en principio, unha infracción leve e, por tanto, sancionada con entre 1.000 e 3.000 euros, pero pode chegar a derivar en multas de ata 60.000 euros "cando se produza un risco ou dano moi grave para a saúde da poboación".

A nova lexislación é pioneira a nivel estatal e, con motivo da súa aprobación no Parlamento, convocouse no exterior do Pazo do Hórreo unha manifestación de negacionistas do coronavirus e antivacunas. Con carteis como "a televisión é o virus", algúns sen máscara e outros con ela baixada, os negacionistas manifestaron o seu rexeitamento ao que denominan a 'Lei Auschwitz'.

Fronte a esa “algarabía" suscitada pola lei, a deputada do PP Encarna Amigo defendeu que "cumpre todas as garantías xurídicas". A nova lei faculta ás autoridades sanitarias a adoptar medidas preventivas de obrigado cumprimento "cando exista ou se sospeite razoablemente a existencia dun risco inminente e grave para a saúde da poboación".

Con esta nova norma na man, a Xunta poderá establecer limitacións de horario de apertura ou peche de establecementos, obrigación do uso da máscara ou prohibición do consumo de bebidas alcohólicas na vía pública e poderá sancionar a "falta de cumprimento voluntario da medida de illamento" ou da "obrigación de corentena" de forma "repetida ou reiterada".

A nova lei conta co rexeitamento do BNG. A portavoz de sanidade hospitalaria do BNG, Iria Carreira, criticou que a reforma "non reforza o sistema sanitario", "enfoca a saúde pública como un problema de orde pública" e aproba medidas que "limitan vos dereitos dá poboación e non obrigan ao goberno a render contas na Cámara galega".

Ademais, critica que a nova norma non recolle ningunha medida para reforzar o sistema sanitario e pide maior apoio á investigación, coa creación dun sistema público de investigación sanitaria, pois, "para curar pneumonías non precisamos multas, precisamos persoal que traballe non seu diagnóstico e tratamentos".

Tamén o PSOE se opón ao texto. O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, alerta de que a lei impón un "Estado de Excepción permanente" e de que obrigar á vacinación é o mesmo que "resolver os problemas de tráfico prohibindo os coches". Chama a atención, ademais, sobre o perigo de que ao reforma supoña un "paso máis firme para alentar ao negacionismo irredento, inxenuo e ignorante e en boa parte configurado por cretinos que poñen vidas en perigo".

Torrado demandou "ciencia, vacinas e persoal sanitario e non multas, sancións e ameazas" e acusou o PP de "aproveitar tempos de medo e incerteza" provocados pola pandemia para "instaurar un recorte permanente de dereitos".