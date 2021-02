O despedimento de Pilar Portela como xerente do Pazo da Cultura foi improcedente e será indemnizada con 127.000 euros

A finais do pasado mes de novembro, Pilar Portela era despedida como xerente do Pazo da Cultura de Pontevedra. Tras vinte anos á fronte deste organismo, o Concello prescindía dela dentro dunha reorganización que acabou coa súa disolución como ente autónomo.

Aínda que apenas transcendera, por decisión da propia interesada, a ex xerente do Pazo acudiu aos tribunais. Alegaba que o seu despedimento debía ser considerado nulo e, por tanto, pedía ser restituída no seu posto de traballo.

Tres meses despois a xustiza deulle a razón. Polo menos, en parte. Considera que o seu non foi un despedimento nulo, pero si improcedente.

A sentenza non obriga ao Concello de Pontevedra a reincorporala senón a indemnizala.

Pilar Portela deberá recibir uns 127.000 euros, segundo recolle o fallo do xulgado ao que tivo acceso PontevedraViva, aínda que por agora non transcenderon os motivos esgrimidos polo tribunal para fixar a devandita cantidade.