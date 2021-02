A necroreseña permite identificar un cadáver que levaba máis dun mes falecido nunha autocaravana

Autocaravana na que foi localizado o cadáver © Policía Nacional de Pontevedra

Un arduo traballo das brigadas de Policía Científica e Policía Xudicial da Policía Nacional de Pontevedra permitiu poñerlle nome ao cadáver localizado este xoves nunha autocaravana estacionada na rúa Martín Códax, na zona do Burgo.

O corpo foi localizado por unha patrulla da Policía Local tras recibir un aviso dun cidadán. Tras comprobar, a través dunha xanela, que había un corpo en avanzado estado de descomposición no interior do vehículo, deuse aviso á Policía Nacional, que abriu unha investigación.

O forense determinou que se trataba dun home que levaba máis dun mes falecido e, grazas á necroreseña dactilar, lograron identificalo. Determinouse que se trata dun veciño de Pontevedra de 61 anos de idade que era, ademais, o propietario da autocaravana.

Os axentes da Policía Científica lograron obter a necroreseña e cotexárona co Sistema Automático de Ingreso Dactilar (SAID). Nese momento, entrou en escena a Policía Xudicial, que realizou as pescudas que permitiron a plena identificación do falecido.

O elevado estado de descomposición do cadáver obriga, por protocolo, a realizar unha identificación completa por necroreseña e non resulta suficiente con que familiares ou veciños do falecido identifíquenlle. Debido ao tempo transcorrido e á alteración do estado do corpo, resultou complicado.

Para apoiar esa identificación, os axentes da Policía Xudicial localizaron un parte médico no interior da autocaravana que confirmou a identidade e facilitou a localización dos seus familiares.

Os policías localizaron aos irmáns do falecido, que se farán cargo do cadáver. Púidose determinar que era, efectivamente, o propietario do vehículo e que vivía alí, aínda que ten a súa orixe nunha zona do rural de Pontevedra.