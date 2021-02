Detida unha muller que estaba sen máscara nunha terraza e, cando a Policía a alerta, entróntase e tenta fuxir

Cobián Roffignac © PontevedraViva

A Policía Nacional detivo este venres a primeira veciña de Pontevedra en relación co incumprimento das últimas normas ditadas pola Xunta de Galicia para frear o espallamento da covid-19 na hostalería. Trátase dunha muller que incumpría a obriga de empregar máscara protectora en todo momento agás cando se está a consumir comida ou bebida e de non fumar, se ben non foi arrestada por ese comportamento, senón pola súa actitude posterior cando os policías a alertaron.

Os feitos ocurriron na tarde deste venres na contorna da rúa Cobián Roffignac, cando unha patrulla vía unha muller sen máscara e fumando nunha terraza. Nese momento, os axentes dirixíronse a ela e pedironlle que se identificase, pero non o fixo e adoptou unha actitude rebelde.

Segundo confirmaron fontes policiais, primeiro enfrontouse aos axentes e, posteriormente, tentou fuxir do lugar, insultou os policías e montou un escándalo en plena rúa, ata que, finalmente, foi detida.

Resultou ser unha muller de 36 anos á que lle atribúen os delitos de resistencia e desobediencia a axente da autoridade.

Ata o dagora na cidade de Pontevedra non se producira ningunha detención por un incumprimento destas características. Ademais, xusto se produce o primeiro día en que entraron en vigor as normas da Xunta de Galicia que autorizan na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés a reapertura da hostalería tras un mes de peche total. De momento, poden abrirse unicamente as terrazas cunha ocupación do 50% ata as 18.00 horas.