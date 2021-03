CCOO e UXT esixen a vacinación dos traballadores de Correos

CCOO e UXT, sindicatos maioritarios en Correos, denuncian que o colectivo de traballadores do servizo postal non está incluído dentro da estratexia de vacinación contra a covid-19 do Goberno, como colectivo prestador dun servizo público esencial.

Na devandita estratexia establécese a orde no que os grupos de poboación poderán acceder á vacinación, e ademais fóronse incluíndo os colectivos que tamén están a ser vacinados ao estimar que a súa actividade laboral é unha función esencial para a sociedade.

CCOO e UXT denuncian que o persoal de Correos non estea incluído nesa previsión, "a pesar de ser maioritariamente un colectivo laboral que presta un servizo público en contacto directo coa cidadanía".

Estes sindicatos afirman que esta exclusión débese á "política de mercantilización e abandono do concepto de Servizo Público" implantada polo seu presidente, Juan Manuel Serrano.

Os sindicatos esixen á empresa que se posicione publicamente esixindo ao Goberno a consideración de Correos como prestadores dun servizo esencial e que accedan á vacinación como colectivo en primeira liña de risco de contaxio.