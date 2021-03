Reclaman que a Xunta asuma o colexio Salvador Moreno e cambie o seu nome "franquista"

O sindicato CIG esixe á Xunta de Galicia que reclame a transferencia da xestión do colexio Salvador Moreno de Pontevedra e que se lle cambie o nome por ser "franquista", cumprindo así a lei de memoria histórica vixente en España.

Para logralo, o sindicato dirixiuse á Subdelegación do Goberno, ao Concello de Pontevedra e ao Valedor do Pobo para que insten os gobernos español e galego a corrixir esta situación.

Dende a CIG lembran que as competencias en materia educativa están transferidas ás comunidades autónomas, polo que o feito de que a dirección do centro sexa persoal laboral do Estado "é contrario ao exercicio destas competencias".

Sosteñen que o colexio non pode considerarse privado ao estar sostido con fondos públicos, no que a titularidade é da Armada, o persoal docente e directivo é persoal ao servizo da administración e o financiamento é con cargo aos orzamentos do Estado.

Ao mesmo tempo, esixen a retirada do nome do colexio, por ter sido Salvador Moreno un "activo colaborador" do golpe de estado fascista de 1936 e da represión franquista posterior.

Esta petición, engaden desde CIG, ten un carácter "se cabe máis especial", ao tratarse dun edificio público civil no que o persoal civil ao servizo do Ministerio de Defensa desenvolve a súa actividade laboral e profesional.

COLOCACIÓN DA BANDEIRA GALEGA

Outra das demandas da CIG é a colocación da bandeira galega no edificio, xa que actualmente só figura a española. Finalmente, solicita a eliminación do ideario relixioso que o colexio obriga a aceptar a toda a comunidade escolar, tal e como recolle na súa páxina web.