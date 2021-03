Ceos solleiros e vento do nordés no inicio da semana nas Rías Baixas

Xente gozando dun día asollado en Lourido © Cristina Saiz

Este luns 15 de marzo, as altas presións permanecen situadas ao noroeste de Galicia, segundo a información facilitada polo servizo de Meteogalicia.

A xornada nas Rías Baixas ofrecerá ceos pouco nubrados e, en xeral, asollados. As temperaturas mínimas descenderán entre lixeira e moderadamente, mentres que as máximas experimentarán lixeiros ascensos para establecerse entre os 5 e os 20 graos. O vento soprará frouxo do nordés.

Durante o martes continuará a influencia das altas presións e con circulación de ventos do nordés. Esta situación provocará un novo día de ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas moveranse entre os 8 e os 23 graos, con lixeiro ascenso máis acusado nas mínimas.

O mércores 17 tampouco haberá cambios importantes. Manterase a influencia das altas presións centradas ao sur de Irlanda que, acompañadas polas baixas presións do Mediterráneo, intensificarán a circulación do vento do nordés. Espérase unha xornada de ceos pouco nubrados en xeral, con máis nubes no norte de Galicia. As temperaturas permanecerán entre os 8 e os 22 graos.

A partir do xoves, Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas presións desprazadas ao norte das Illas Británicas e as baixas presións do Mediterráneo, favorecéndose a entrada de aire frío e de humidade polo norte.

A probabilidade de que se rexistre choiva aumentará, sobre todo no norte de Galicia. As temperaturas descenderán significativamente para establecerse entre os 5 e os 14 graos, máximas baixas para esta época do ano.