Novo pasos para o traslado da subestación eléctrica de Vilalonga

Reunión entre o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, e o conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde © Concello de Sanxenxo

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mantivo un encontro co conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, en Santiago no que abordaron a proposta do Concello de trasladar a subestación eléctrica de Vilalonga, entre outras cuestións. Técnicos do departamento autonómico analizarán un posible soterramento da liña e unha localización axeitada para a instalación.

O Concello de Sanxenxo mantén o seu compromiso para a saída da subestación eléctrica do núcleo urbano de Vilalonga, aínda que fontes municipais inciden en que se trata dun obxectivo complexo no que ademais das administracións local e autonómica está implicada a empresa subministradora, Naturgy.

Telmo Martín confía en poder lograr o traslado durante este mandato e recuperar esa zona de case 2.000 metros cadrados para o goce dos veciños. No caso de que non se poida completar na súa totalidade, deixarase xa moi avanzado o traslado.

Durante o encontro, tamén se abordou o proxecto do futuro novo mercado de Sanxenxo. O alcalde propúxolle ao conselleiro un convenio para financiar un proxecto no que tamén estarían implicados outros departamentos autonómicos debido aos usos social e cultural que tamén albergará o edificio. A intención do goberno é conseguir o apoio do maior número de administracións.

Outro dos asuntos tratados na reunión foi ao aforro enerxético da iluminación pública no que o Goberno local xa está a traballar e que actualmente supón un custo de 400.000 euros ao ano. O conselleiro ofreceu ao alcalde contar co asesoramento dos técnicos do Instituto Enerxético de Galicia (Inega) para analizar as mellores opcións.