Inician mobilizacións para rexeitar despedimentos na empresa Vertifil de Moraña

Mobilización para rexeitar despedimentos na empresa Vertifil de Moraña © CIG

O cadro de persoal de Vertifil Industrial, empresa do sector téxtil con sede en Moraña, desenvolveu este luns unha concentración diante da empresa para rexeitar os despedimentos anunciados pola compañía. A dirección da firma pertencente ao grupo Vertisol procedeu a rescindir cinco contratos despois da xuntanza na que anunciou a decisión de presentar un ERTE.

A protesta tivo lugar a mediodía ás portas das instalacións da empresa, situadas no polígono industrial de Mirallos.

O pasado martes 9 de marzo o comité de empresa (3 delegados da CIG e 2 da CUT) mantivo unha xuntanza coa compañía no marco das negociacións para o cambio e mellora do anexo do convenio, xa que logo de moito tempo de conversas existía unha proposta da empresa que se ía debater e negociar.

"A nosa sorpresa foi que a dirección envía, ademais dos interlocutores habituais, a un asesor que di falar en nome do accionista único; esta persoa toma a palabra en primeiro lugar e ante a noso estupor explica que van despedir a cinco compañeiro, e que a continuación iniciarán a constitución da comisión negociadora para presentar un ERTE por causas obxectivas. Evidentemente amosamos o noso desacordo e tentamos parar os despedimentos pedindo que esas persoas se inclúan no ERTE", explica Xabier Magariños, presidente do comité (CIG).

Segundo a empresa, o que se pretende con esta decisión é un adelgazamento de estrutura por mor da crise sanitaria e a gran baixada de vendas e pedidos. "Pero nós pensamos que estes despedimentos non atenden a criterios económicos, xa que van dirixidos a xente de moita antigüidade e con indemnizacións altas", di o presidente do comité.

En consecuencia, a xuntanza rematou sen acordo entre as partes ante a negativa da compañía a paralizar os despedimentos e a abrir unha negociación do ERTE na que se debatan as necesidades reais para a viabilidade da empresa.

Para analizar a situación, "e en protesta polos despedimentos e a mala fe da empresa á hora de proceder", a representación sindical optou por celebrar unha asemblea de traballadores, "na que que por amplísima maioría" se decidiu convocar a protesta deste luns "como punto de partida dun calendario de mobilizacións", remata Magariños.