Empoderar ás persoas de máis de 65 anos a través de actividades musicais e culturais

Presentación da Asociación sociocultural Máis Cantos © Cristina Saiz

O auditorio do Pazo da Cultura acolleu este sábado o acto de presentación da nova Asociación Sociocultural Máis Cantos, un colectivo nado co obxectivo de empoderar a persoas de máis de 65 anos a través de actividades musicais e culturais.

O evento contou coa presenza do concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey, e estivo conducido polo músico Nelson Quinteiro e a colaboradora do programa da TVG Larpeiros Leni Pérez.

Ademais de dar a coñecer os nomes dos membros xunta directiva da asociación, que conta con 30 membros fundadores e 80 numerarios, o acto tamén servirá para presentar os programas, a páxina web (www.maiscantos.org) e a revista de Máis Cantos.

O colectivo disporá dunha sede física que Benestar Social lle facilitou na Casa Azul.

Máis Cantos ten o seu xermolo en setembro de 2017, despois dunha experiencia previa e puntual destinada a crear unha cantada popular en masa. A iniciativa foi un rotundo éxito, pero sóubolles a pouco a moitos dos participantes, que idearon a formación dunha proposta semellante independente e de carácter permanente, durante todo o ano.

Deste xeito, varias mulleres de Marín lograron mobilizar a un grupo de máis de 50 persoas que, dende entón, leva ensaiando tódolos luns no centro sociocomunitario do municipio marinense, e simultaneamente abriuse un novo grupo na Casa Verde de Salcedo, con 20 alumnos. Varios meses despois púxose en marcha outro máis a través da Asociación de Veciños de Lourido (Poio), con outros 20 alumnos, sendo en total case un centenar de participantes nos ensaios permanentes de Máis Cantos.

Máis Cantos busca pois o empoderamento das persoas maiores de 65 anos mediante o desenvolvemento dun forte arraigamento e senso de pertenza, a creación de vencellos sociais, emocionais, intercomunitarios e interxeracionais (con grupos de amigos ou familias enteiras que participan nos ensaios e propostas).

Segundo sinala Nelson Quinteiro, ao conformarse como asociación, queren "ampliar horizontes e darlle un impulso á iniciativa para que se converta nunha ferramenta de grande utilidade social, implementando e proxectando novos programas que lle dean continuidade, amplíen os seus propósitos fundacionais, xeren emprego e, ao mesmo tempo, poñan en marcha propostas con reflexo social e asistencial para as persoas maiores e as súas contornas".

No acto do Pazo da Cultura tamén presentaron o programa "A Carón" que consiste na formación e posta en funcionamento dun equipo de profesionais altamente formados en música tradicional e popular, animación, protocolos hixiénicos, asistencia terapéutica, musicoterapia e improvisación (mediante o humor positivo), de cara a prestar un servizo de acompañamento individualizado (ben sexa a domicilio, en centro sanitario ou residencia) para persoas maiores e os seus coidadores, especialmente aquelas persoas máis dependentes ou con patoloxías asociadas á memoria.

E tamén o programa "Faíscas" que consiste na creación de ensaios permanentes e simultáneos enfocados a novos grupos de idade e segmentados na súa metodoloxía didáctica: nenos e nenas de 3 a 6 anos, de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos.

Do programa "Achega" que son visitas conxuntas dos artistas e colectivos de cara a amenizar xornadas, celebrar eventos ou actividades festivas, transmitir información, sensibilizar sobre a misión do colectivo... Para elo, porase ao servizo dos seus colaboradores un catálogo de propostas escénicas e musicais segmentadas segundo os destinatarios: colexios, residencias, festivais, prazas, locais de hostalería, etc.

E finalmente o programa "Vida", enfocado ao colaborador particular. Baseándose no concepto de "conciencia solidaria", dende Máis Cantos ofrécense a poñer voz, música e ritmo aos momentos da vida. Con este obxectivo, porán ao servizo dos seus colaboradores particulares un catálogo de propostas escénicas e musicais, pero neste caso, bautizos e presentacións, comuñóns, tanto relixiosas como civís, vodas ou cerimonias de celebración do amor, cumpreanos ou incluso despedidas da vida.