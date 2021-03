Moraña manterá a súa feira os venres durante os dous próximos anos

Os cambios de data que se realizaban na feira de Moraña xa son historia. Durante os dous próximos anos, 2021 e 2022, o mercado ambulante do municipio celebrarase o primeiro e terceiro venres de cada mes.

Así o acordou o goberno municipal, tras unha reunión con comerciantes e hostaleiros.

Desde novembro de 2018, a feira adiantábase aos xoves en caso que o venres coincidise en festivo. Iso era o que ía ocorrer o próximo 2 de abril, Venres Santo.

Pero o sector consideraba que estes cambios creaban desconcerto entre os comerciantes e os clientes, polo que rexeitaron que esta data varíe se coincide con festivos.

O adianto aos xoves non era ben recibido por unha banda dos feirantes, que lle coincidía co mercado noutra localidade co cal a afluencia de vendedores descendía drasticamente e os propios veciños tamén se queixaban ao non decatarse do adianto de data.

Por tanto, segundo anuncia o Concello de Moraña, a partir de agora a feira será cada dous venres, independentemente de que ese día sexa festivo ou non.

O alcalde, José Cela, mostrouse satisfeito co acordo alcanzando, xa que deste xeito os feirantes, os comerciantes e os veciños poden organizarse mellor ao non estar pendente dun posible cambio de data.