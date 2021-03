Unha muller de 94 anos, vítima 163 da pandemia na área sanitaria

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés suma xa 163 vítimas mortais da covid-19. A última en sumarse á fúnebre listaxe foi unha muller de 94 anos que estaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

A Consellería de Sanidade deu a coñecer este falecemento este martes, aínda que confirmou que, en realidade, se produciu xa o luns 29 de marzo. Ese mesmo día houbo dúas mortes por covid-19 no hospital pontevedrés, pois xa se reportara o falecemento dun home de 76 anos en Montecelo.

A nonaxenaria falecida tiña patoloxías previas á covid-19 e a súa morte confirmouse nunha xornada na que a Consellería de Sanidade confirmou seis novas vítimas mortais da pandemia en Galicia, todas con patoloxías previas ao diagnóstico do coronavirus.

Ademais da vítima pontevedresa, Sanidade confirmou a morte o luns 29 dun home de 84 anos no Chuvi de Vigo, un home de 70 anos no tamén vigués hospital de Povisa, un home de 77 anos no Chuac de A Coruña e un home de 64 anos no Chus de Santiago de Compostela. Así mesmo, deuse a coñecer a morte este martes 30 de marzo dunha muller de 84 anos no Hospital Vithas Fátima de Vigo.

Con estes seis novos falecementos, Galicia xa suma 2.343 vítimas mortais da pandemia da covid-19.