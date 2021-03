Poio retoma a ximnasia para maiores de forma presencial en exteriores e con grupos reducidos

O Concello de Poio pon en marcha o programa Cóidate sempre, a través do que as persoas maiores do municipio teñen a posibilidade de retomar as actividades de exercicio físico que tiveron que ser suspendidas hai máis dun ano polo estalido da pandemia da covid-19.

Agora, a concellería de Benestar Social e Mocidade, que dirixe a socialista Rosa Fernández, retoma esta iniciativa respectando en todo momento as normas sanitarias. Todas as sesións serán ao aire libre e cando as condicións meteorolóxicas permítano, os usuarios deberán empregar máscara e gardar a distancia de seguridade.

A primeira destas citas está fixada para o 7 de abril nos exteriores da Casa Rosada, mentres que a seguinte terá lugar no recinto de festas da Seca o día 9. Ambas as actividades serán gratuítas e comezarán ás 11 horas.

O obxectivo principal desta actividade é "ofrecer aos nosos maiores pautas que lles sirvan non só para manterse en bo estado físico, senón tamén anímico, algo que entendemos que é necesario despois de tantos meses ficando na casa", dixo a responsable deste departamento.

No Concello de Poio retomaron tamén as clases presenciais do programa Saudemente nos diferentes locais sociais municipais para que as persoas maiores sigan exercitando a memoria, algo que durante o último ano seguiuse realizando coa repartición de fichas a domicilio por parte dos voluntarios de Protección Civil.