Entra o nordés nas Rías Baixas para deixar ceos despexados e aumentar as temperaturas durante a fin de semana

Persoas en bicicleta por Lourido, en Poio © Cristina Saiz

Durante a xornada deste venres persiste certa inestabilidade atmosférica nas Rías Baixas e, en xeral, a comunidade autónoma. Os ceos manteranse parcialmente cubertos con chuvascos ocasionalmente tormentosos, máis probables no sur de Galicia, segundo a información do servizo de Meteogalicia. As temperaturas sufrirán un descenso, máis acusado nos valores mínimos situándose entre os 14 e os 19 graos. Os ventos soprarán frouxos, variables durante a mañá e adquirindo compoñente norte durante a tarde.

Este sábado 3 de abril espérase a entrada de altas presións en Galicia. O día comezará con intervalos de nubes baixas e néboas que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso mentres que as máximas ascenderán lixeiramente na provincia para establecerse entre os 9 e os 24 graos. Os ventos soprarán moderados do nordés, con intervalos fortes no litoral coruñés e zonas altas do interior.

A situación meteorolóxica en Galicia durante o domingo 4 continuará marcada polas altas presións localizadas no Atlántico ofrecendo estabilidade. Espérase unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso pasando aos sete graos, mentres que as máximas situaranse ao redor dos 21 graos. Os ventos seguirán soprando do nordeste.

A partir do luns, Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas presións no Atlántico e as baixas no continente europeo. Haberá influencia de aire frío procedente do norte. Espérase xornadas con máis nubes pero na zona sur da comunidade haberá preponderancia de sol. As temperaturas serán baixas para esta época do ano oscilando entre os 4 e os 15 graos.