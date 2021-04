Comeza a actividade nos furanchos de Marín con cuatro establecimientos con licenza

Entrega de autorización de apertura ao furancho Chámpalle unha gaseosa © Concello de Marín

Pablo Novas, concelleiro de Medio Rural, acompañado polo concelleiro Manuel Domingos, acudían este martes aos furanchos Chámpalle unha gasosa e A do Currante. Alí entregaban aos seus propietarios o cartel que indica a concesión de licenza de apertura.

Trátase dos dous primeiros establecementos destas característas no municipio de Marín que contan con autorización para abrir as súas portas. Ao longo destes días concederase a outros dous furanchos, un en Pardavila e outro en Pastoriza, para que inicien a súa actividade na xornada deste venres 16.

Tradicionalmente a tempada de furanchos comezaba o 1 de febreiro e finalizaba o 30 de xuño. Pero este ano a situación sanitaria volveu provocar un cambio nos prazos e, ante esta situación, o concelleiro xa anunciou que habilitarán a opción de que abran de maneira extraordinaria durante o mes de xullo.

Aqueles responsables de furanchos que non cumprisen o máximo de tres meses de apertura continuada durante a pasada tempada regular poderán acceder a solicitar a prórroga para este verán, sempre que teñan excedente para vender.

Segundo o Concello de Marín, nestes furanchos que abren ao longo desta semana mantéñense todas as medidas sanitarias obrigatorias para facer fronte á covid-19, do mesmo xeito que sucede cos establecementos de hostalería. Novas pide o máximo rigor no cumprimento das normativas para evitar poñer en risco a saúde pública.