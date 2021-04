Unha muller esquece nun coche patrulla da Policía un neceser con 11.605 euros

Perder os cartos non é unha boa nova, pero se se dá a circunstancia o mellor é facelo nun coche patrulla da Policía.

Fontes oficiais da Comisaría da Policía Nacional informaron da entrega a unha cidadá da cantidade de 11.605 euros que os axentes atoparon nun dos vehículos policiais.

A explicación é sinxela, os policías atopábanse levando a cabo labores de prevención da seguridade cidadá cando observaron a presenza dunha muller deambulando de forma errática pola vía pública.

Ao achegarse á muller, os axentes observaron que o seu discurso non era moi coherente e que parecía ter as súas capacidades psicolóxicas alteradas polo que decidiron trasladala no vehículo policial ao Hospital Provincial para que a valorasen.

Ao terminar o servizo, os axentes atoparon no interior do vehículo un neceser con diñeiro dentro. Había un total de 11.605 euros e varias tarxetas bancarias que pertencían á muller á que prestaran o servizo humanitario esa tarde.