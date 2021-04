O TSXG confirma a anulación das eleccións do Colexio de Farmacéuticos de 2018 por irregularidades no voto por correo

A sección segunda da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra que anulou as eleccións á Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra celebradas en xaneiro de 2018.

A entidade colexial deberá repetir os comicios no prazo máximo de dous meses desde que a sentenza, contra a que cabe presentar recurso, sexa firme.

Na resolución, a Sala considera acreditado, do mesmo xeito que o xulgado de primeira instancia, que se permitiu que terceiros "transportasen en man e depositasen presencialmente nas sedes colexiais sobres do voto por correo con base nunhas instrucións carentes de rango normativo e de aprobación oficial polo colexio".

Parte deses sobres foron transportados e entregados pola cooperativa de farmacéuticos COFANO e non polo servizo postal de Correos nin por entidades de mensaxería equivalentes.

"Non se pode considerar transparente nin conforme ás normas que rexen as garantías do proceso electoral que se utilice unha empresa que non cumpre os requisitos legais para prestar este tipo de servizo e cuxos xerentes se presentan ás eleccións", recalcan os maxistrados, os cales indican que a empresa utilizada "non é unha empresa de mensaxería oficial, senón ao servizo dunha empresa cuxos xerentes son candidatos, organizando o servizo, e iso aínda que non se dirixiu proba que acredite que se manipularon os votos".

O TSXG conclúe que "a transparencia esixible non se respectou".

Os maxistrados insisten en que non se pode aceptar "a posibilidade de que terceiros non habilitados legalmente puidesen transportar e depositar nas sedes colexiais os votos por correo", do que deducen "a vulneración da liberdade de voto e as irregularidades no voto por correo".

Nas eleccións, ás que se presentaron tres candidatos, contabilizáronse 265 votos presenciais e 492 por correo, polo que o TSXG resalta o "carácter determinante no resultado das eleccións" do sistema de votación.