Sanxenxo acometerá o asfaltado do vial que vai desde o cruceiro de Monte Faro a Aios

Pista desde o cruceiro de Monte Faro a Aios © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo acometerá a mellora do vial municipal que vai desde o cruceiro de Monte Faro a Aios, que serve de ligazón entre a parroquia de Noalla e a vía rápida. Os traballos estenderanse ao longo de case un quilómetro de estrada e que debido á alta presión de tráfico atópase nun estado deficiente.

É unha actuación orzada en 63.690 euros, dos que 42.262 euros serán sufragados cunha subvención da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que este mesmo xoves confirmou a concesión da axuda. O prazo de execución da obra é de dous meses.

Os traballos inclúen a limpeza das canalizacións do camiño, a dotación de base do firme, varrido e regularización da superficie, dotación de capa de rodaxe e sinalización horizontal do camiño.

O Concello tramitará os permisos pertinentes na Consellería de Infraestruturas e Mobilidade dado que as actuacións proxectadas están afectadas pola zona de servidume e a afección da estrada autonómica VG-4.1 polo que será necesario obter a autorización.

Ademais, deberá contar co visto e prace da Consellería de Cultura e Turismo, dado que as actuacións proxectadas sitúanse na contorna do túmulo e cruceiro de Monte Faro, elementos catalogados na vixente PXOM, e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda dado que as actuacións proxectadas no camiño están afectadas por unha zona denominada polo POL como de ordenación.