Carlos Moreno, o urbanista asesor da alcaldesa de París, apoia o Plan Ágora da Deputación: "el espacio público es el elemento mayor de la democracia"

A Deputación de Pontevedra completa a segunda semana de formación da Facultade Ágora, unha nova ferramenta para formar os concellos adheridos ao Plan Ágora, que impulsa o organismo provincial a través da súa área de Mobilidade Alternativa e Espazos Públicos Urbanos.

Co obxectivo de promover accións para a recuperación do espazo público como un dereito fundamental da cidadanía e como escenario natural da vida colectiva, Ágora contou cun relator de prestixio internacional, o asesor de mobilidade da alcaldesa de París e máximo divulgador da recoñecida "cidade dos 15 minutos", o urbanista e director da Cátedra Emprendemento, Territorio e Innovación da Universidade da Sorbona, Carlos Moreno.

Con motivo do seu paso por Pontevedra, que debido ás restricións sanitarias tivo que ser moi ao seu pesar de modo telemático, "visitar Pontevedra es muy inspirador para mis proyectos" maniféstanos, aproveitamos para que nos resolva cuestións tan complexas como o feito de trasladar un modelo de éxito de París, unha das urbes máis poboadas de Europa, aos municipios da provincia de Pontevedra, coa súa poboación tan dispersa.

Profesor Moreno, cal é a súa visión do traballo que está desenvolvendo a Deputación de Pontevedra para a recuperación do espazo público para as persoas?

"Me interesa especialmente el Plan Ágora, como una actividad pedagógica de educación para el cambio centrado en las personas"

- El proyecto de la Deputación de Pontevedra lo conozco bastante bien y quiero apoyar esta visión que se está llevando a cabo de "ciudades que caminan". Me interesa especialmente el Plan Ágora, como una actividad pedagógica de educación para el cambio centrado en las personas, en donde desde lo local y la puesta en valor del territorio y sus gentes se está dando ya una solución real a los desafíos globales que tenemos en cuanto al cambio climático, la lucha contra la pobreza y la exclusión, el fomento de una calidad de vida o incluso cómo relacionarnos con los desafíos de la Covid.

Co seu equipo da Universidade da Sorbona acuñou os conceptos de "a cidade dos quince minutos" e o "territorio da media hora" que quere trasladar aos concellos do Plan Ágora, podería explicarnos en que consisten?

- Hace cinco años propuse los conceptos de la "ciudad de los 15 minutos" y el "territorio de la media hora" en la Cumbre del Clima de París diciendo que si queremos combatir de forma contundente el cambio climático debemos cambiar la movilidad obligada, en la que no tenemos otra solución que levantarnos temprano, hacer una hora de trayecto al trabajo y volver por la noche tarde sin ver a la familia ni a los vecinos, a una movilidad escogida, en la que yo puedo ir a donde quiera y porque quiero y no porque me obligan.

Entendo que os quince minutos ou a media hora sería o tempo máximo que debemos empregar en acceder a todos os recursos e servizos.

- Y esto surge de una reflexión. Durante mucho tiempo hemos cambiado la infraestructura de la ciudad, la hemos llenado de construcciones y en realidad lo que tenemos que cambiar es nuestra manera de vivir en la ciudad: crear proximidades, ecología de bajo carbono, explorar todos los recursos materiales e inmateriales, salir del monofuncionalismo por el que muchos miles de metros cuadrados solo sirven para una sola cosa, proponer un mejor vínculo social en las proximidades, revitalizar la economía de los barrios, instalar comercios de proximidad para luchar contra las plataformas digitales que destruyen valor, acercar la cultura y proponer centros de salud física y mental que estén cerca de donde vive la gente.

E como se traslada este concepto aos concellos da provincia de Pontevedra que participan no Plan Ágora e que teñen unha poboación tan diseminada?

"El concepto de 'territorio de la media hora' es el que se aplicaría en los municipios que colaboran en este proyecto de la Deputación de Pontevedra"

- Cuando hablamos de las "ciudades de los 15 minutos" nos referimos a lugares de gran densidad de población como Madrid, París o Londres. En cambio, el "territorio de la media hora" es el que se aplicaría en zonas de media y baja densidad, exactamente el caso de los municipios que colaboran en este proyecto de la Deputación de Pontevedra. Hemos estudiado sus características y la idea de la que debemos partir es la de la proximidad a partir de la pregunta: ¿cómo revitalizar los territorios dándole mayor importancia a los servicios que cubran las funciones sociales básicas? Es decir, tener en cuenta la habitación, el trabajo, el abastecimiento, la salud física y mental, la educación y cultura, y el ocio.

Cales son esas características diferenciadoras que se atoparon nas poboacións da provincia de Pontevedra?

- Nos encontramos con un territorio con pequeños núcleos, que pueden no tener un centro, y que la población está esparcida por una amplia zona. Precisamente es un modelo que estamos ya implementando en el sur de Francia, junto a la frontera con España, en la región de Occitania. Aquí en la provincia de Pontevedra la hoja de ruta es primero localizar todos los lugares donde hay habitantes, en los que se ejercen actividades laborales, donde se hacen las compras, los de acceso a la salud, educación y cultura, y todo lo que representa esparcimiento y ocio. Haciendo un "mapeo" hemos producido en nuestra Cátedra de la Sorbona una herramienta digital basada en cartografía e inteligencia artificial que nos permite ir a buscar todos los recursos que existen, a continuación los clasificamos en áreas geográficas y en funciones sociales. Y a partir de ahí vamos a diseñar lo que llamamos la "accesibilidad en media hora" a esos servicios, a través de un plan de reequilibrio territorial.

Vostede asesora á alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Que acollida tivo a súa proposta nos alcaldes de pequenas localidades como é o caso dos concellos do Plan Ágora?

- Yo creo que han contado conmigo en la Facultade Ágora tanto por mis aportaciones a la que denomino "proximidad feliz", ya sea de 15 como de 30 minutos, como por mi vinculación con la ciudad de Pontevedra. En este sentido, se lo digo siempre que vengo al alcalde Miguel Fernández Lores, para mí Pontevedra es ejemplar y ya es parte de estas ciudades que son inspiradoras por su programa de ciudades vivas, de ciudades que caminan, de ciudades que le dan prioridad sobre todo a los humanos y que han podido construir un proyecto en el tiempo que es un ejemplo internacional. Me preguntaba por otros municipios de la provincia y la respuesta es que la acogida es inmejorable porque compartimos una misma cultura que reivindica el espacio público como derecho de la ciudadanía y un elemento generador de bienestar y calidad de vida. Me he encontrado gente comprometida y convencida de que el cambio de paradigma tiene que pasar por nuevas prácticas, nuevos usos, educación, cultura, discusión y aprendizaje. Y el Plan Ágora, que en su terminología hace referencia a un lugar de encuentro y debate, es ese puente para que las ideas se transformen en acciones.

Entendo que neste contexto cobra grande importancia que sexa un organismo público, a Deputación de Pontevedra neste caso, quen impulse este proxecto e que se dea cabida á participación de toda a cidadanía.

"Es importante que el espacio público no sea propiedad de autos que pasan sin detenerse, que no aportan valor, y restan espacios de vida"

- No debemos olvidar que el espacio público es el elemento mayor de la democracia, así como la posibilidad de dar a cada cual una presencia urbana reconocida y accediendo a lo que le pertenece a la ciudad y sus servicios. Por eso es importante que el espacio público no sea propiedad de autos que pasan sin detenerse, que no aportan valor, y restan espacios de vida. El principal instrumento para apropiarse de los espacios públicos es que no sean espacios de paso, sino que sean espacios de vida y creadores de vínculo social, además de generadores de actividad económica y con un bajo impacto de CO2 que nos permita seguir luchando a favor del clima.

Para finalizar, como podemos explicarlle á cidadanía que as ideas que agora traslada ao Plan Ágora son viables?

- Hay un hecho constatable. Cuando tienes mucha gente que se encuentra en los espacios públicos aumentas exponencialmente la calidad de vida a través de lo que se denomina "encuentros compartidos", tanto económicos, sociales como ecológicos. La idea en este concepto de proximidad, del "territorio de la media hora", es aproximar las actividades cotidianas teniendo en cuenta que cada euro que se invierta tiene que tener un regreso de inversión al mismo tiempo económica, ecológica y social. No podemos seguir admitiendo que se invierta dinero sin retorno social, o solo con retorno económico, como hasta ahora. Hablamos de favorecer en territorios de mediana y baja intensidad de población entornos más apacibles de mucho más bajo CO2, de mucho más vínculo social, saliendo del estrés y de las tensiones e incluyendo nuevos modelos de servicios para las personas.