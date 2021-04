Un incendio causa graves danos nun local de hostalería en Meaño

Incendio nun local hostaleiro de Meaño © Emerxencias de Sanxenxo

Un incendio que se rexistrou nun establecemento de hostalería de Meaño provocou graves danos no seu interior. Afortunadamente ningunha persoa resultou ferida.

O lume declarouse sobre as dúas da madrugada, segundo informou o 112 Galicia, que recibiu a alerta a través do servizo de alarmas do local, que detectou a presenza de fume e de lapas no seu interior.

Ao local, situado no lugar de Lores, desprazáronse efectivos do parque de bombeiros de Ribadumia, do servizo de Emerxencias de Sanxenxo e axentes da Garda Civil.

O incendio quedou extinguido unha hora despois, ás 03:00 horas, cando se puido comprobar que as lapas afectaron a toda a zona da cafetería.