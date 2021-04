A Xunta reactiva o programa Elixe Galicia, que comezará as viaxes a partir do vindeiro 30 de maio

Nava Castro presentou en Combarro o programa Elixe Galicia © PontevedraViva Nava Castro presentou en Combarro o programa Elixe Galicia © PontevedraViva

A Xunta de Galicia vén de reactivar o programa Elixe Galicia 2021, que ten previsto comezar de novo as viaxes a partir do vindeiro 30 de maio.

Así o anunciou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, durante unha visita a Combarro na que estivo acompañada polo alcalde do Concello de Poio, Luciano Sobral, o presidente da Asociación Profesional de Guías de Galicia, Tommi Alvarellos e o tesoureiro do Clúster Turismo de Galicia, Alfonso Martínez. Ademais do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López.

Nava Castro destacou que xa se formalizaron o 18% das prazas previstas para este ano, unhas 1.800 das 10.000 que se están a comercializar a través exclusivamente das axencias de viaxes.

Castro destacou que o prazo para solicitalas segue aberto e que esta iniciativa traducirase nunha inxección directa ao sector turístico de preto de 3 millóns de euros neste ano, grazas á achega da Xunta que financia o 40% do custe das prazas ata chegar aos 1,3 millóns de euros, e á participación da cidadanía, que sufraga o 60% do coste dos paquetes turísticos.

Esta iniciativa súmase á tarxeta bono turístico e e entre ambas acadan os 10 millóns euros destinados para reactivar o sector.

Dirixido a xente nova menor de 30 anos, ás familias con fillos menores de idade e a pensionistas maiores de 55 anos, esta segunda convocatoria do programa Elixe Galicia desenvolverase ata o 15 de novembro, excepto no período comprendido entre o 21 de xuño e o 10 de setembro, pontes e festivos, en que non haberá viaxes xa que o obxectivo é seguir fomentando a desestacionalización e o turismo interno.

"Se cando concibimos este programa era importante a desestacionalización agora é máis importante ca nunca fomentar que os galegos fagan máis turismo en Galicia. É unha aposta imprescindible", asegurou.

VIAXES SEGURAS

Outro dos aspectos que destacou a directora de Turismo de Galicia foi que todas as propostas de Elixe Galicia están organizadas cumprindo estritamente cos protocolos e medidas hixiénico-sanitarias necesarias, con limitación de aforamentos, adaptación das visitas e dos grupos á normativa sanitaria e estrito cumprimento dunha serie de medidas anticovid que garanten a seguridade sanitaria de todos os participantes tanto no que se refire á limpeza como distanciamento de seguridade, manexo de equipaxes e transporte de viaxeiros e adaptación das visitas e dos establecementos seleccionados.

Na páxina web de Turismo de Galicia pódese consultar toda a información relativa a este programa que se suma á Tarxeta Turística #QuedamosenGalicia como ferramentas de reactivación e apoio directo ao sector turístico galego.