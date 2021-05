Pacientes que acoden ata unha hora antes da cita xeran grandes colas para a vacinación no recinto feiral

Colas para vacinarse no recinto feiral este martes © Mónica Patxot Colas para vacinarse no recinto feiral este martes © Mónica Patxot Colas para vacinarse no recinto feiral este martes © Mónica Patxot Colas para vacinarse no recinto feiral este martes © Mónica Patxot

As inmediacións do recinto feiral de Pontevedra viviron este martes grandes colas entre as persoas que acudían para vacinarse fronte á covid-19. Moitos pontevedreses tiveron que esperar ata 35 ou 40 minutos en fila ata lograr sentar para a inoculación da vacina nunha xornada que resultou especialmente complicada e na que se puxo de manifesto que unha elevada porcentaxe da poboación cita acudiu antes da hora para a que fora citada, de modo que alterou os horarios previstos.

Este martes había citadas no recinto feiral 4.000 persoas, 2.000 en horario de mañá e outras tantas en horario de tarde. Todas elas tiñan cita previa, pero moitas chegaron a presentarse no recinto máis dunha hora antes da indicada. Dado que a vacinación realízase por orde de chegada, estas persoas que chegaban antes da hora da súa cita e poñíanse na fila provocaban que aqueles que si acudían á súa hora ou tan só uns minutos antes da mesma tivesen que esperar e acabasen por vacinarse máis de media hora despois do previsto.

"Cheguei á conclusión de que a xente vén antes da hora. O meu marido tiña para as 17.58 e chegamos 17.50, pero estaba a chegar xente que dicía que tiña para as 19", relataba á beira do recinto unha pontevedresa que esperaba a que o seu marido vacinásese no interior. Testemuños similares realizan outros usuarios e comentan os voluntarios de Protección Civil que forman parte do operativo de seguridade posto en marcha para garantir o bo resultado das xornadas de vacinacións.

Moitas persoas citadas para este martes confirman que, charlando na cola, decatáronse de que "moita xente vén antes da hora, veñen unha hora antes ou mesmo dúas". Desta forma, as colas dispáranse por momentos, como ocorreu en momentos puntuais da mañá ou a media tarde.

Hai usuarios que se queixan, pero non pola organización, senón polo comportamento do resto da poboación. "Se a xente respondese, isto é un minuto e logo esperar 15 minutos pola posible reacción", indican, pero se non se respectan as citas, todo escapa de calquera control.

"Ao final, a culpa é nosa, non podemos botar a culpa a ninguén", é un comentario habitual na cola, que chega desde a zona de entrada á da de saída e dá a volta.