Operativo de tráfico polo Campionato de España de Piragüismo

Por mor da celebración do Campionato de España de Maratón de Piragüismo, que terá lugar o vindeiro fin de semana, pecharase ao tráfico a avenida de Bos Aires en determinadas franxas horarias, no tramo comprendido entre a ponte dos Tirantes e a ponte das Palabras (Monte Porreiro).

Días e franxas horarias dos peches de tráfico:

Venres 7 de maio: de 16 a 21 horas.

Sábado 8 de maio: de 7:30 horas ata as 21:30 horas.

Domingo 9 de maio: de 7:30 horas a 16:00 horas.



Non se permitirá estacionar na avenida de Bos Aires, no tramo entra a ponte dos Tirantes e a pasarela peonil, desde as 14 horas do venres, día 7 de maio, ata as 15 horas do domingo, 9 de maio.