Ponte Caldelas habilita 200 prazas de aparcamento gratuítas no centro da vila

O Concello de Ponte Caldelas alcanzou un acordo cos propietarios de dúas leiras situadas no centro da vila, nas rúas Brasil e México, para habilitalas como aparcamento. As parcelas estarán operativas a partir do luns e o municipio ampliará en 200 prazas o espazo de estacionamento gratuíto co obxectivo de facilitar as xestións de veciños e visitantes.

As leiras están situadas na baixada das escaleiras do mural da troita, fronte á casa do concello e á beira doutra leira xa habilitada no 2015 como zona de aparcamento.

Aseguran desde o goberno local que, desde a chegada de Andrés Díaz á alcaldía, en Ponte Caldelas duplicáronse as prazas de aparcamento no centro urbano, que suma agora 200 postos máis.

Neste sentido, lembra o rexedor que tan pronto como rematen as obras da Rúa do Concello, recuperaranse as prazas de aparcamento inhabilitadas agora polas obras e engadiranse 13 adicionais. O mesmo sucederá na Estrada do Balneario.

Doutra banda, o Concello avanza na tramitación para a posta en marcha do aparcamento central, detrás da Ludoteca Municipal. Ademais, habilitáronse 45 prazas para turismos e 10 para motos no Paseo da Calzada á beira doutras dúas leiras destinadas a estacionamento gratuíto.

"Ponte Caldelas segue medrando en poboación e, ademais, somos a área comercial de toda a comarca, polo que temos que adaptarnos ás novas necesidades que surxen, con cada vez máis vehículos no casco urbán que precisan aparcar para mercar, facer xestións e gozar de Ponte Caldelas”, indica Andrés Díaz.