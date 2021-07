Ponte Caldelas informa desfavorablemente sobre o parque eólico da Rula

A oposición ao parque eólico da Rula, en Cerdedo-Cotobade, chega tamén a Ponte Caldelas. O Concello vén de emitir un informe desfavorable a este proxecto, cuxa liña de evacuación e a liña de alta tensión afectarían ao ámbito municipal de Ponte Caldelas.

A este informe, elaborado polo arquitecto municipal, vaise a sumar un segundo documento, redactado pola responsable do servizo de Medio Ambiente.

Ponte Caldelas rexeita este proxecto, entre outros motivos, porque a súa implantación crearía "efectos significativos, negativos e permanentes" sobre a poboación e súa saúde, o patrimonio cultural, a fauna, a flora e a paisaxe natural ou nos bens materiais do municipio.

Ademais, o informe advirte que o parque empresarial carece de estudo de impacto de integración paisaxística e que impide a protección, conservación, acrecentamento, difusión e fomento do patrimonio cultural, entre os que destaca a área arqueolóxica de Tourón.

O arquitecto alerta, por último, de que este parque dificultaría o desenvolvemento do modelo territorial recollido no PXOM de Ponte Caldelas, sostido na potenciación do comercio, do turismo cultural e na valoración do entorno natural e paisaxístico.