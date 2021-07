Representantes do BNG visitan o Monte Castrove para mostrar a súa oposición ao proxecto de parque eólico

Concentración do BNG en Monte Castrove © BNG

Representantes e militantes do BNG visitaron o Monte Castrove para mostrar a súa oposición ao proxecto de parque eólico. O deputado nacionalista, Luís Bará, calificou o proxecto como "moi agresivo" e fixo fincapé en que suporía "unha grande desfeita no territorio polas obras de construción, de apertura de grandes viais, de canalizacións e polos propios aeroxeradores e a súa subestación, que terían un grande impacto no ecosistema, no patrimonio cultural e natural da contorna, e nos recursos hídricos".

Tamén alertou de que se trata dun proxecto "que corresponde a un modelo depredador do territorio" e "é só a punta de lanza dun de máis envergadura, xa que forma parte dunha area de desenvolvemento eólico de varios miles de hectáreas".

Neste senso, Bará destacou a amplitude do parque (case 600 hectáreas), polo que o parque estaría formado por 4 grandes aeroxeradores de perto de 200 metros de altura, e defende un "modelo alternativo que pasa porque a enerxía eólica estea ao servizo de Galiza e das comunidades locais".

Pola súa banda, a deputada do Salnés, Montse Prado, o portavoz do BNG en Meis, Xoán Manuel Vázquez, e o alcalde de Poio, Luciano Sobral, en representación dos concellos afectados, manifestaron que agardan a unanimidade dos grupos políticos das corporacións contra o proxecto e avanzaron que, en paralelo ás alegacións que se van presentar, apoiarán todas as mobilizacións e accións que sexan necesarias para frear o Parque Eólico do Monte Castrove.