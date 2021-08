A pontevedresa Lara Cores e o marinense Manuel Albariñas gañan os premios 'Reacción polo Clima'

Fotograma de 'Adiós ríos, adiós fontes', de Lara Cores Piñeiro © Deputación de Pontevedra Fotograma de 'Adiós ríos, adiós fontes', de Lara Cores Piñeiro © Deputación de Pontevedra

Xa conta con gañadores a segunda edición dos premios 'Reacción polo Clima', que organiza a Deputación de Pontevedra para promover entre a mocidade a defensa do medio ambiente e a loita contra o cambio climático.

Lara Cores Piñeiro, de 23 anos, de Pontevedra, vencía e lograba o primeiro premio dotado con 2.400 euros. O seu vídeo 'Adiós ríos, adiós fontes' ofrece, segundo o xurado, os danos da contaminación en Galicia utilizando música do grupo Baiuca, poemas e lírica galega, ademais de imaxes da paisaxe da comunidade. A presidenta Carmela Silva indicou que este traballo serve de recordatorio para non esquecer como se debe actuar para manter Galicia e non esnaquizala.

O segundo premio foi a mans do marinense Manuel Albariñas, de 21 anos, que recibirá mil euros polo seu traballo 'Puro aire'. Esta obra reflexiona sobre os momentos máis duros do confinamento debido ao covid-19, destacando o efecto que tivo nas emisións á atmosfera.

Por último, o terceiro premio, con 600 euros, levoullo o colexio Marcote de Vigo, a través do traballo 'Antropoceno destrución', do primeiro curso de Bacharelato, unha obra en clave de rap que conciencia sobre a contaminación ambiental.

Tamén se realizou unha mención especial ao traballo de Luís Villanueva, de Silleda, polo seu audiovisual 'Ioane' sobre un home de Kiriwati que a ONU declarou en 2020 o primeiro refuxiado climático.

Os premios serán entregados no outono na Gala dos Premios Provinciais á Xuventude.