Pepe Solla protagoniza o documental 'Moluscos' dentro da campaña 'Alimentación consciente' de Cruz Roja

'Moluscos', documental de Cruz Roja con Pepe Solla © Cruz Roja Presentación da campaña 'Alimentación consciente' de Cruz Roja © Cruz Roja Presentación da campaña 'Alimentación consciente' de Cruz Roja © Cruz Roja

O Mercado de Abastos de Pontevedra foi o escenario escollido por Cruz Roja para presentar, este luns 18, a súa campaña 'Alimentación consciente'.

O obxectivo desta iniciativa é promover unha alimentación saudable entre toda a poboación. Nesta campaña colaboran grandes profesionais da cociña, entre os que se atopa o cociñeiro Pepe Solla.

Precisamente o afamado chef de Casa Solla, en Poio, protagoniza xunto ao bateeiro Antonio "Tucho" Otero un dos episodios dos 19 que compoñen a serie 'Un paisaje en la cazuela', cun documental titulado 'Moluscos' e onde se mostran as propiedades do mexillón galego e o seu proceso de produción.

Esta peza audiovisual proxectouse durante o acto de presentación, no que Pepe Solla escusou a súa ausencia ao estar inmerso nun proxecto profesional en Menorca.

O proxecto para fomentar os hábitos saudables en materia de alimentación xorde tamén a partir de que Cruz Roja detectase que coa crise da covid-19 a poboación vira alterados os seus patróns anteriores.

A perda do emprego, o confinamento ou as secuelas da pandemia provocaron esta situación para a que Cruz Roja propón planificar a compra e seleccionar alimentos de calidade que non teñen por que ser caros, como o caso do mexillón, produtos de tempada, evitar o desperdicio ou reutilizar os alimentos cociñados e non consumidos.

Estas estratexias son as que se desenvolven na campaña 'Alimentación consciente', que no seu acto de presentación no mercado pontevedrés contou coas intervencións de Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española; Carmen Colmeiro, presidenta de Cruz Roja en Galicia; Luis López, delegado territorial da Xunta, un dos organismos públicos que apoia esta campaña; Carmen Martín, directora de Saúde de Cruz Roja; e Sandrine da Cunha, nutricionista da área de Saúde de Cruz Roja.