RADIO.- Profesores que aprenden a vivir sen tensión atendendo aos seus movementos

Profesores do CEIP Praza de Barcelos no taller 'Vivir sin ansiedad' © Mónica Patxot

Profesores do CEIP Praza de Barcelos realizaron durante tres semanas deste mes de outubro un taller denominado 'Vivir sen ansiedade'. Nada de charlas na que unha persoa fala e os seus destinatarios escoitan. Roupa cómoda, esterillas e colchóns para sentar, tombarse e realizar as prácticas nas que atender como está e que di o corpo.

Unha convocatoria, en cuxa sesión final participaba PontevedraViva Radio e que impartía Lucía Santomé, licenciada en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, con especialidade en Educación para a Saúde Física e Mental. Ademais, é monitora certificada do método LK Movemento Intelixente, que foi o que ofreceu a este profesorado.

Con esta iniciativa tiveron a ocasión de "vivir a experiencia e comprobar a través do movemento como este é unha ferramenta fundamental para chegar á calma, a seguridade e o equilibrio para desde aí facer as súas funcións na aula cos escolares, cos pais. Eles senten tensos polo momento e as circunstancias e a propia profesión", explica Lucía á conclusión do taller.

Neste caso foron profesores, pero o método é aplicable a cada necesidade, tanto grupal como individual. Pode sorprender que se expoña atallar a tensión e a ansidedad atendendo aos sinais físicos, as que evidencia o corpo; pero é que "a realidade se reflicte nos nosos corpos, aí atopamos o tanxible, o medible. Se sente dor, tensión, dificultade para respirar, taquicardía... entón entramos pola parte física para equilibrar a parte mental e emocional", explica neste podcast do 'Cara a cara'.