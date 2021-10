Catro novos positivos na última xornada na área sanitaria, que ten 53 casos activos de covid-19

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés ten este martes 26 de outubro 53 casos activos de covid-19. Son dous máis que o luns tras detectarse catro novos positivos na última xornada.

Segundo o último balance oficial, con datos das seis da tarde do luns, este martes tan só hai un paciente hospitalizado e os outros 52 atópanse en illamento no seu domicilio con síntomas leves ou asintomáticos.

Nos hospitais non se detectaron cambios nos últimos días, pois fai xa varias xornadas que a área sanitaria non ten ningún paciente ingresado en planta de hospitalización, nin no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, nin no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra nin no Hospital do Salnés. Con todo, aínda mantén 1 paciente na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Na última xornada realizáronse 136 probas PRC e detectáronse catro positivos, aínda que tan só hai dous casos activos máis porque dous pacientes recibiron o alta.

Desde o inicio do plan de continxencia do a covid-19 curáronse 21.241 pacientes e faleceron por este virus no área sanitaria 205 pacientes.

En canto a realización de PCR’ s, alcanza xa as 307.251 desde o inicio da pandemia no área sanitaria.